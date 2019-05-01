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2019年05月15日

【陸上競技部】第98回関東学生陸上競技対校選手権大会・エントリー選手


　５月23日から26日の4日間にかけて神奈川・相模原ギオンスタジアムにて行われる、第98回関東学生陸上競技対校選手権大会（通称＝関東インカレ）の本学エントリー選手が発表された。選手は以下の通り。

▼本学競技者
種目名前（学科・学年）
男子1部100ｍ田中宏季（経営３）
高橋雄樹（スポ科４）
安田圭吾（スポ科２）
男子1部200ｍ齋藤壮太（スポ科３）
安田圭吾（スポ科２）
平野翔大（スポ科１）
男子1部400ｍ野田龍太郎（スポ科４）
吉野颯太（社経３）
富岡優也（健康３）
男子1部800ｍ古屋佳之（スポ科３）
神戸航輝（スポ科４）
東凌我（国際文化３）
男子1部1500ｍ土本剣汰郎（現経３）
男子1部5000ｍ川澄克弥（スポ科４）
男子1部10000ｍ川澄克弥（スポ科４）
三ツ星翔（社経３）
片根洋平（国際関係２）
男子1部ハーフマラソン奈良凌介（国際関係４）
佐藤弘規（日文４）
佐藤陸（経営２）
男子1部110ｍH香取直樹（健康２）
須藤涼太（スポ科１）
男子1部400ｍH藤井琉成（スポ科４）
男子1部3000SC谷口辰煕（スポ科１）
男子1部走高跳佐藤駿平（スポ科１）
男子1部４×100ｍ高橋雄樹（スポ科４）
太田匡哉（スポ科４）
前田涼平（社経４）
安田圭吾（スポ科２）
齊藤光来（スポ科１）
竹内璃生（経営１）
男子1部4×400ｍ野田龍太郎（スポ科４）
富岡優也（健康３）
藤原広夏（スポ科３）
成田竣哉（スポ科２）
細井ブライアン（経営２）
相馬啓人（スポ科２）
男子3部100ｍ霜鳥佑（M１)＊
男子3部十種競技田仲寿季（M１）＊
女子1部100ｍ鶴田玲美（教育４）
吉田のぞみ（スポ科３）
村山詩織（経営４）
女子1部200ｍ鶴田玲美（教育４）
村上穂（スポ科３）
女子1部1500ｍ川ｱ実紗（教育１）
吉村玲美（スポ科１）
女子1部5000ｍ関谷夏希（外英４）
鈴木優花（スポ科２）
山賀瑞穂（スポ科１）
女子1部10000ｍ今泉野乃香（スポ科４）
鈴木優花（スポ科２）
女子1部100mH吉田のぞみ（スポ科３）
大山茜里（経営４）
女子1部400ｍH寺本光里（現経２）
女子1部3000ｍSC秋山祐妃（スポ科３）
野末侑花（スポ科１）
吉村玲美（スポ科１）
女子1部走高跳竹内萌（スポ科３）
女子1部4×100ｍ鶴田玲美（教育４）
吉田のぞみ（スポ科３）
須田真子（スポ科４）
萩原千春（国際関係４）
松本理夏子（スポ科４）
柴原有里加（スポ科３）
女子1部4×400ｍ鶴田玲美（教育４）
寺本光里（現経２）
河野智美（経営４）
菅原美里（国際関係４）
萩原千春（国際関係４）
泉對愛莉（教育３）
＊大学院

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posted by スポダイ at 12:45| 陸上競技部 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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