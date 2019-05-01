５月23日から26日の4日間にかけて神奈川・相模原ギオンスタジアムにて行われる、第98回関東学生陸上競技対校選手権大会（通称＝関東インカレ）の本学エントリー選手が発表された。選手は以下の通り。
|▼本学競技者
|種目
|名前（学科・学年）
|男子1部100ｍ
|田中宏季（経営３）
|高橋雄樹（スポ科４）
|安田圭吾（スポ科２）
|男子1部200ｍ
|齋藤壮太（スポ科３）
|安田圭吾（スポ科２）
|平野翔大（スポ科１）
|男子1部400ｍ
|野田龍太郎（スポ科４）
|吉野颯太（社経３）
|富岡優也（健康３）
|男子1部800ｍ
|古屋佳之（スポ科３）
|神戸航輝（スポ科４）
|東凌我（国際文化３）
|男子1部1500ｍ
|土本剣汰郎（現経３）
|男子1部5000ｍ
|川澄克弥（スポ科４）
|男子1部10000ｍ
|川澄克弥（スポ科４）
|三ツ星翔（社経３）
|片根洋平（国際関係２）
|男子1部ハーフマラソン
|奈良凌介（国際関係４）
|佐藤弘規（日文４）
|佐藤陸（経営２）
|男子1部110ｍH
|香取直樹（健康２）
|須藤涼太（スポ科１）
|男子1部400ｍH
|藤井琉成（スポ科４）
|男子1部3000SC
|谷口辰煕（スポ科１）
|男子1部走高跳
|佐藤駿平（スポ科１）
|男子1部４×100ｍ
|高橋雄樹（スポ科４）
|太田匡哉（スポ科４）
|前田涼平（社経４）
|安田圭吾（スポ科２）
|齊藤光来（スポ科１）
|竹内璃生（経営１）
|男子1部4×400ｍ
|野田龍太郎（スポ科４）
|富岡優也（健康３）
|藤原広夏（スポ科３）
|成田竣哉（スポ科２）
|細井ブライアン（経営２）
|相馬啓人（スポ科２）
|男子3部100ｍ
|霜鳥佑（M１)＊
|男子3部十種競技
|田仲寿季（M１）＊
|女子1部100ｍ
|鶴田玲美（教育４）
|吉田のぞみ（スポ科３）
|村山詩織（経営４）
|女子1部200ｍ
|鶴田玲美（教育４）
|村上穂（スポ科３）
|女子1部1500ｍ
|川ｱ実紗（教育１）
|吉村玲美（スポ科１）
|女子1部5000ｍ
|関谷夏希（外英４）
|鈴木優花（スポ科２）
|山賀瑞穂（スポ科１）
|女子1部10000ｍ
|今泉野乃香（スポ科４）
|鈴木優花（スポ科２）
|女子1部100mH
|吉田のぞみ（スポ科３）
|大山茜里（経営４）
|女子1部400ｍH
|寺本光里（現経２）
|女子1部3000ｍSC
|秋山祐妃（スポ科３）
|野末侑花（スポ科１）
|吉村玲美（スポ科１）
|女子1部走高跳
|竹内萌（スポ科３）
|女子1部4×100ｍ
|鶴田玲美（教育４）
|吉田のぞみ（スポ科３）
|須田真子（スポ科４）
|萩原千春（国際関係４）
|松本理夏子（スポ科４）
|柴原有里加（スポ科３）
|女子1部4×400ｍ
|鶴田玲美（教育４）
|寺本光里（現経２）
|河野智美（経営４）
|菅原美里（国際関係４）
|萩原千春（国際関係４）
|泉對愛莉（教育３）
＊大学院