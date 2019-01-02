JOCジュニアオリンピックカップ 第42回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会が長野県軽井沢町で行われた。競技会初日、女子1500ｍに出場したウィリアムソン レミ（外英1）は屋外でのパーソナルベストで第2位になり、2日目に行われた女子3000ｍでは、ライバルで高校の後輩である小坂選手（山形中央高校）ど同走、レース序盤から積極的なレース展開で4分17秒02（大会新、リンクレコード）で優勝し、2月イタリアのバゼルガディピネで行われる2019世界ジュニアスピードスケート選手権大会の日本代表選手に選考されました。また、男子チームスプリント競技では、浅木優吾（教育1）、宇賀神怜眞（現経1）、川村航汰（社経1）の3名で出場し1分29秒47のタイムで第3位となり表彰台に上がった。
|主な競技結果
|種目
名前
（学科、学年）
|順位
|タイム
|男子500ｍ
宇賀神 怜眞
（現経１）
|8位
|37秒29
|男子チームスプリント
浅木 優吾
（教育１）
宇賀神 怜眞
（現経１）
川村 航汰
（社経１）
|3位
|1分29秒47
|女子500ｍ
桑原 僚己
（スポ科１）
|9位
|41秒69
|女子1500ｍ
ウィリアムソン レミ
（外英１）
賀来 真穂
（中文１）
|5位
|2分07秒51
|女子3000ｍ
ウィリアムソン レミ
（外英１）
|1位
4分17秒02
（大会新、リンクレコード）
賀来 真穂
（中文１）
|6位
4分28秒58
(情報提供：スケート部)
【西澤 蒼馬】