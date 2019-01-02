JOCジュニアオリンピックカップ 第42回全日本ジュニアスピードスケート選手権大 会が長野県軽井沢町で行われた。 競技会初日、女子1500ｍに出場したウィリアムソン レミ（外英1）は屋外で のパーソナルベストで第2位になり、2日目に行われた女子3000ｍでは、 ライバルで高校の後輩である小坂選手（山形中央高校）ど同走、レース序盤から積 極的なレース展開で4分17秒02（大会新、リンクレコード）で優勝し、 2月イタリアのバゼルガディピネで行われる2019世界ジュニアスピードスケート選手 権大会の日本代表選手に選考されました。 また、男子チームスプリント競技では、浅木優吾（教育1）、宇賀神怜眞（現 経1）、川村航汰（社経1）の3名で出場し 1分29秒47のタイムで第3位となり表彰台に上がった。

主な競技結果 種目 名前 （学科、学年） 順位 タイム 男子500ｍ 宇賀神 怜眞 （現経１） 8位 37秒29 男子チームスプリント 浅木 優吾 （教育１） 宇賀神 怜眞 （現経１） 川村 航汰 （社経１） 3位 1分29秒47 女子500ｍ 桑原 僚己 （スポ科１） 9位 41秒69 女子1500ｍ ウィリアムソン レミ （外英１） 賀来 真穂 （中文１） 5位 2分07秒51 女子3000ｍ ウィリアムソン レミ （外英１） 1位 4分17秒02 （ 大会新、リンクレコード ） 賀来 真穂 （中文１） 6位 4分28秒58

(情報提供：スケート部)

【西澤 蒼馬】