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2019年01月18日

【スケート部】JOCジュニアオリンピックカップ第42回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会


　JOCジュニアオリンピックカップ 第42回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会が長野県軽井沢町で行われた。競技会初日、女子1500ｍに出場したウィリアムソン レミ（外英1）は屋外でのパーソナルベストで第2位になり、2日目に行われた女子3000ｍでは、ライバルで高校の後輩である小坂選手（山形中央高校）ど同走、レース序盤から積極的なレース展開で4分17秒02（大会新、リンクレコード）で優勝し、2月イタリアのバゼルガディピネで行われる2019世界ジュニアスピードスケート選手権大会の日本代表選手に選考されました。また、男子チームスプリント競技では、浅木優吾（教育1）、宇賀神怜眞（現経1）、川村航汰（社経1）の3名で出場し1分29秒47のタイムで第3位となり表彰台に上がった。

主な競技結果
種目
名前
（学科、学年）
順位タイム
男子500ｍ
宇賀神 怜眞
（現経１）
8位37秒29
男子チームスプリント
浅木 優吾
（教育１）
宇賀神 怜眞
（現経１）
川村 航汰
（社経１）
3位1分29秒47
女子500ｍ
桑原 僚己
（スポ科１）
9位41秒69
女子1500ｍ
ウィリアムソン レミ
（外英１）
賀来 真穂
（中文１）
5位2分07秒51
女子3000ｍ
ウィリアムソン レミ
（外英１）
1位
4分17秒02
大会新、リンクレコード
 
賀来 真穂
（中文１）
6位
4分28秒58

(情報提供：スケート部)

【西澤 蒼馬】
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posted by スポダイ at 21:00| スケート部 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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